AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversite olarak tüm önlemleri aldık" Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrenci sayısıyla dünyanın 3. büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için tüm önlemleri aldığını söyledi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrenci sayısıyla dünyanın 3. büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için tüm önlemleri aldığını söyledi.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve personellerin sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveriyle yürütmeye devam ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ertan Çomaklı'ın cümlelerine yer verildi.

Çomaklı, Anadolu Üniversitesi'nin hızlı reaksiyon yeteneği ve kapsamlı çalışmaları ile öğrenci ve personellerin sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek, "Devletin ilgili kurumlarınca alınan her türlü karar doğrultusunda öğrencilerimiz ve personelimizin sağlığı için gereken tüm çalışmaları özveriyle yürütmeye devam ediyoruz. Bu süreci, millet olarak kenetlendiğimizde en az zararla atlatacağımıza olan inancım tamdır. Üniversite olarak tüm önlemleri aldık." ifadelerini kullandı.

"Mücadeleye devam"

Öğrencilerin ve personellerin yemek hizmeti aldığı yemekhanelerde virüsün dünyada görüldüğü ilk günlerden itibaren önlemlerin artırıldığına değinen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Alınan önlemler kapsamında öğrencilerin uzaktan öğrenime geçmeleriyle birlikte, yapılan dezenfekte işlemleri personeller için devam ediyor. Mücadeleye devam. Yemekhanelerde bulunan tüm yüzeyler, uygun dezenfektanlar ile sürekli olarak temizleniyor. Ayrıca çiğ olarak tüketilecek tüm sebze ve meyveler, gıda ürünlerinde kullanılabilen dezenfektanlar ile yıkandıktan sonra yenilmeye hazır hale getiriliyor. Salonlarda oturma düzeni her masa arası en az 1,5 metre olacak şekilde ayarlanıyor ve her masaya yalnızca 1 sandalye yerleştirilerek sosyal mesafe korunuyor. Servis sırasında ekmek, su ve kaşık, çatallar, görevli personeller tarafından tepsilere konularak kişilerin nesnelere dokunmasının önüne geçiliyor. Bulaşıklarda ise 14 metre uzunluğundaki buharlı bulaşık yıkama makineleri ile termal dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Kullanılmakta olan tüm tabak, çatal-kaşık ve tepsiler 85 derecede bakteri ve mikroplardan arındırılıyor."

Kaynak: AA