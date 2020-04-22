AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan 23 Nisan mesajı Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çomaklı, mesajında TBMM'nin yüz yıl önce 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmasının, bir bütün halinde omuz omuza verilerek girişilen destansı istiklal ve istikbal mücadelesinin en önemli dönem noktalarından birini oluşturduğunu kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" esası üzerine kurulan meclisin milli iradeyi hakim kılarak, vatanı işgal etmeye kalkışanlara karşı dur demek için varını yoğunu ortaya koyduğunu belirten Çomaklı, şöyle devam eti:

"Bütün yokluklara rağmen ecdadımızın vatan toprakları uğruna canı, inancı ve fedakarlığıyla giriştiği mücadele, istiklal harbinin zaferle sonuçlanmasını sağlamış ve nihayetinde cumhuriyetimiz kurulmuştur. Bu bağlamda milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizler için bağımsızlık ruhumuzun, birlik oluşumuzun ve yokluklara rağmen inanç ve fedakarlıklarla neler yapabileceğimizin timsalidir."

Kaynak: AA