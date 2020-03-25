AÜ Rektörü Çomaklı: Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdir
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AÜ Rektörü Çomaklı: Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdir

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs salgını nedeniyle televizyon ve internet üzerinden eğitim alacak çocuklar ve aileleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

25.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:53
AÜ Rektörü Çomaklı: Uzaktan eğitimin öğretmeni velilerdir

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs salgını nedeniyle televizyon ve internet üzerinden eğitim alacak çocuklar ve aileleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Velilerin öğretmen gibi çocuklarını motive etmeleri gerektiğini belirten Çomaklı, "Özellikle velilerin yasaklamadan ziyade kendilerinin de birer öğretmen olduklarını bu süreçte unutmamaları gerekiyor. Tablet, bilgisayar kısıtlama ve zorlamanın dışında onları bir öğretmen gibi bu sisteme motive etmeleri gerekiyor. Burada önemli olan husus ailelerin evi bir sınıf gibi kullanacaklarının bilincinde olmaları? dedi.

Uzaktan eğitim konusunda 40 yıllık bir tecrübeye sahip olan Anadolu Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim alacak öğrenciler ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Uzaktan eğitim sürecinin çok iyi yönetilmesi gerektiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Çomaklı, kısıtlama ve yasaklamalar yerine çocukların derslere motive edilmesinin doğru bir yöntem olacağını söyledi. Ders aralarında çocuklara mutlaka okullardaki teneffüs gibi mola verilmesinin dersteki etkinliği arttıracağını kaydeden Prof. Dr. Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak açık öğretim sistemine sahibi ve 40 yıllık bir birikime sahibiz. Bu konuda insanların uzaktan eğitimle ilgili psikolojilerini de ölçebiliyoruz. Ders materyalleri, sınavlar, yapılabilecek olan davranış kalıpları nelerdir? Bunları da görebilme imkanına sahibiz. Koronavirüsün yayılmasının ardından YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararlar var. EBA dediğimiz çocukları bir araya getirmeden bir eğitim sistemi var. Velilerin ve öğrencilerin de bu süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Çocuğa uzaktan eğitim, televizyon ve internet yoluyla eğitim vereceğiz demek çok yetmiyor. Burada velilerin bilinçli bir şekilde bir davranış sergilemesi gerekiyor, bunu çocuklarımıza anlatması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'VELİLER BİRER ÖĞRETMEN OLDUĞUNU UNUTMAMALI?Özellikle velilerin yasaklamadan ziyade kendilerinin de birer öğretmen olduklarını bu süreçte unutmamaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, "Tablet, bilgisayar kısıtlama ve zorlamanın dışında onları bir öğretmen gibi bu sisteme motive etmeleri gerekiyor. Burada önemli olan husus ailelerin evi bir sınıf gibi kullanacaklarının bilincinde olmaları. Evde çocuk hem televizyonu ve interneti açarak eğitimini alacak ama molası geldiğinde de molası olduğunu bilecek? dedi.'DERS ARALARINDA MUTLAKA MOLA VERİN?

Uzaktan eğitimde çocukları zorlamanın faydalı olmayacağını kaydeden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ders aralarında velilerin mola vermesini tavsiye ederek, 'Çocuklara illa 'ders çalış' demeyecek. Ders vakti geldiğinde zil çalar gibi dersini yapacak. Aynı zamanda öğrenciye molası geldiğinde molasını verdirip rahatlatacak. Ders bittiğinde de akşamüstü normale dönecekler. Televizyon ve tablet karşısında bu uzaktan eğitim sürecinde çok uzun süre geçirecekleri için çocukları eğitim bittikten sonra velilerin çocuklarla yüz yüze konuşarak, aile içinde sosyal ilişkiye sokarak çocukları kontrol etmeleri gerekiyor. Televizyonda ve bilgisayarda eğitim bittikten sonra çocuğu oyuna ve çizgi filmlere yönlendirmemesi gerekiyor ya da çok sınırlı tutması gerekiyor. Aksi takdirde çocuk bilişim bağımlısı haline gelecek? dedi.


Kaynak: DHA

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