Aü Rektörü Çomaklı'dan Mardin ve Batman'a Ziyaret

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sistemi Başarı Belgeleri Takdim Törenleri kapsamında Mardin ve Batman'da çeşitli ziyaretlerden bulundu.

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Çomaklı, Mardin'de hem açıköğretim öğrencileri ve mezunlarıyla bir araya gelmeden Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Çomaklı, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Mardin Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'u ziyaret etti.