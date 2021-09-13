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AÜ Rektörlüğü'nden Konservatuvar binası için bağış açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AÜ Rektörlüğü'nden Konservatuvar binası için bağış açıklaması

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Devlet Konservatuvarı binası için yapılan 'bağış' söylentilerine cevap verdi.

Akdeniz Üniversitesi, Antalya Devlet Konservatuvarı binası için yapılan 'bağış' söylentilerine cevap verdi. AÜ Rektörlüğü, tarafından

yapılan açıklamada konservatuvar binası için bağışçı ile görüşüldüğü ancak bağışçının kesin karar vermediği belirtildi. Rektörlük, konservatuvar binası için devlet nezdinde görüşmeler yapıldığını ve öğrencilerin güvenliğini koruyacak güçte olduklarının altını çizdi.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı binası için 2020 yılında depreme dayanıksızlık raporu alındığı hatırlatılan açıklamada bunun üzerine göreve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmaların başlandığı kaydedildi. Üniversite olarak öncekilreninin geleceğin teminatı gençlerin, çocukların güvenliği olduğunun altı çizilen açıklamada " . Kalıcı tedbirler alınana kadar çok hızlı bir şekilde geçici önlemler planlanmıştır. Bu amaçla geçici güvenli alana taşınma konusu gündeme alınmıştır.Gündeme gelmiş olan olası bağış konusu duyuru alındıktan sonra olası bağışçı ile temasa geçilmiştir. Olumlu görüşmeler olmasına rağmen daha önce de Üniversitemize katkıları olan değerli hayırseverimiz bağış konusunda henüz kararını veremediğini, kesin karar sonrası bizimle temasa geçeceğini belirtmiştir. Kısacası bu denli önemli bir bağışın kabul edilmemesi doğru olmadığı gibi akla ve mantığa da uygun değildir." denildi.

Ana hedefin yapılacak olası bağışın aracısız ve tamamen hedefe yönelik gerçekleşmesi, yine olası müsrif hareketlerin önlenerek şeffaf şekilde amacına ulaştırılması olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: " Yine unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir ve Akdeniz Üniversitesi de onun önemli bir kurumudur. Bağış olursa memnuniyet duyarız fakat olumsuz bir durumda da Akdeniz Üniversitesi kendisine emanet edilen gençlerin, çocuklarımızın güvenliğini koruyacak güce muktedirdir. Devletimiz nezdinde Konservatuvar binamızın durumu ile ilgili sürekli girişimler yapılmaktadır ve alınan yanıtlar olumludur." - ANTALYA

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