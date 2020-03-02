: Au Pair Kültürel Değişim Programı Amacına Hizmet Ediyor mu?

02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48

Her yıl yaklaşık 20 bin yabancı genç, Amerikalı ailelerin yanında kalıp au pair olarak çalışmak üzere özel vizeyle Amerika'ya geliyor. Peki bu programa katılanlar hayalini kurdukları kültürel deneyimi yaşama şansını bulabiliyorlar mı?

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