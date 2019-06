AÜ'nün "çevrimiçi eğitim sistemi"nde belge töreni

Anadolu Üniversitesince (AÜ) başlatılan "Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders Platformu"na (AKADEMA) katılan her yaş ve meslek grubundan öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Misyonu "Eğitimde açıklık" olan ve dünya çapında Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (Massive Open On-Line Courses, MOOCs) hareketi olarak 2008 yılında ortaya çıkan uluslararası projeyi Türkiye'ye kazandıran AÜ, bu sayede toplumun her kesimine yaşam boyu öğrenme sürecini destekliyor.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin önemine değinerek, "Dünya çevrimiçi eğitime önem veriyor. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığımız bu eğitim sistemini destekliyoruz." dedi.

Çomaklı, AKADEMA ile mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyenler için hazırlanan e-Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerini verdiklerini kaydetti.

AKADEMA'nın meyvelerini vermeye başladığını belirten Çomaklı, "Hedefimiz her yaştan daha çok vatandaşımızın bu platformda eğitim görmesi ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranması. Başarı sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yaşlı Bakımı e-Sertifika Programını başarıyla tamamlayan ve Bursa'nın İznik ilçesinden Eskişehir'e gelerek belgesini alan Emine Yıldız da eğitim sürecinin, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağladığını anlattı.

Eğitim aldığı programı başarıyla bitirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Yıldız, "Çok faydalı bir eğitim oldu. Ben 10 yıllık bir anneyim, çocuklarımı büyüttüm ve yeniden okumaya karar verdim. Çok mutlu ve gururluyum. Daha önce Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Ön Lisans Programını tamamlamıştım. Ardından Yaşlı Bakımı e-Sertifika Programını bitirdim. İznik'te bir huzurevi inşa ediliyor. Aldığım bu e-Sertifika ile iş başvurusu yapmayı düşünüyorum." diye konuştu.

AKADEMA sistemi nasıl işliyor?

Dileyen herkese nitelikli öğrenme imkanı sunmayı amaçlayan AKADEMA, Anadolu Üniversitesinin 34 yıllık açıköğretim deneyiminin bir ürünü olarak hiçbir ön koşul olmadan herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği dersleri içeriyor.

AKADEMA'ya "https://cevrimici.anadolu.edu.tr/login/signup.php" web adresinden kayıt yaptıran herkes, aynı site üzerinden ders malzemelerine yılın her günü 7/24 esasına göre ulaşabiliyor.

Belirli zaman dilimlerinde AKADEMA dersleri gerçek öğretim elemanlarının rehberliğinde yürütülüyor. Bu zaman dilimleri içinde ders etkinliklerini tamamlayanlara ve öğretim elemanının uygun gördüğü katılımcılara Ders Tamamlama Belgesi veriliyor. Ders Tamamlama Belgeleri katılımcıların e-postalarına gönderiliyor ya da Öğrenme Yönetim Sistemi içinden indirebilmeleri için elektronik olarak sunuluyor.

Bu platform benzerlerinin aksine senkron ve asenkron iletişim araçlarıyla bir öğretim elemanı ile iletişim kurmaya izin veriyor. Büyük bölümü öğretim elemanları tarafından hazırlanan ders malzemelerine her zaman erişim imkanı bulunuyor ve dersler sürekli güncelleniyor.

Platformda, Rehber Gözetimli ve Bireysel olmak üzere iki tür ders bulunuyor. Rehber Gözetimli derslerde, önceden belirlenmiş tarih aralıklarında dersin öğretim üyesi ile iletişim kurulabiliyor. Bu derslerde eğitimleri başarıyla tamamlayanlara rektör tarafından imzalanmış Ders Tamamlama Belgesi veriliyor. Bireysel derslerde ise öğretim üyesi ile herhangi bir iletişim söz konusu değil, Ders Tamamlama Belgesi de verilmiyor.

AKADEMA'da 2015 yılından bu yana, 489'u bu yıl olmak üzere 4 bin 334 kişi "Ders Tamamlama Belgesi" aldı.

Kaynak: AA