AÜ'lü öğrenciler kemer'e hayran kaldı

Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) öğrenim gören öğrenciler, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile bir araya geldi. AÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Tahsin Şahin ve öğrencileri, Kemer, Çıralı, Olimpos gezisi öncesi Kemer'de Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Topaloğlu, öğrencilere Kemer'i anlattı, belediye olarak eğitime yaptıkları desteklerden bahsetti. Topaloğlu, öğrencilere, Kemer hakkında bilgiler verirken "Gördüğünüz gibi Kemer dünyanın en güzel yerlerinden biri. Beldibi'nden Çıralı'ya uzanan coğrafi yapısıyla, tarihi, doğası ve denizi ile görülmesi gereken yerleri oldukça fazla olan bir yer. Tüm bu güzelliklerimizin yanında emekli öğretmen olduğum için öğrencilerimize ayrı bir değer verdiğimi ifade etmek istiyorum. Kemer Belediyesi olarak, öğrencilerimize kırtasiye malzemelerini, servislerle taşınmasını, burs almalarını, üniversiteye hazırlık kurslarından yararlanmalarını, ücretsiz olarak biz karşılıyoruz. Kemer bölgemizde güzel bir gün diliyor, sizleri her zaman Kemer'e bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu ve öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA