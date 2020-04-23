AÜ iletişim öğrencilerinden 23 Nisan mesajı
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23 Nisan, Güncel, Haber

AÜ iletişim öğrencilerinden 23 Nisan mesajı

AÜ iletişim öğrencilerinden 23 Nisan mesajıAkdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni video olarak hazırladılar.

23.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:48
AÜ iletişim öğrencilerinden 23 Nisan mesajı

AÜ iletişim öğrencilerinden 23 Nisan mesajı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni video olarak hazırladılar.

İletişim fakültesinin 14 öğrencisi, evlerinde çektikleri klipleri birleştirerek bir video hazırladılar. Koronavirüs salgını (Covid 19) nedeniyle şuan farklı şehirlerde, evde uzaktan eğitim alan öğrencilerin hazırladığı video, yayınladıkları sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü.

AÜ iletişim öğrencilerinden 23 Nisan mesajı

Kaynak: DHA

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