AÜ İlahiyat Fakültesi 70'inci Yıl Kutlama Töreni

06.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:08

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "105 ilahiyat fakültesinin bulunduğu ve önümüzdeki yıllarda on binlerce mezunun mevcut olacağı bir durumda personel alımlarımızda tamamen lisans mezunlarını tercih edeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70'inci Yıl Kutlama Töreni'nde konuşan Erbaş, kurum olarak 150 bin civarında, 100'ü aşkın ülkede iki bin din görevlisiyle din hizmeti sunduklarını söyledi.

Erbaş, Türkiye özelinde, okul öncesi, kadın, aile, çocuk, genç, engelli, hasta, mahkum, yaşlı gibi birçok kesime din hizmeti verdiklerini belirterek "Din hizmetlerini en güzel şekilde yerine getirmek için yeterli eğitim almış ve pedagojik formasyona sahip insan kaynağına ihtiyaç duymaktayız." şeklinde konuştu.

Dini eğitimlerin nitelik kazanması için kurumların kendini yenilemesi gerektiğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde hizmet sunan hocalarımızın sadece yüzde 23'ü üniversite mezunudur. Yüzde 45 kadarı ön lisans, yüzde 5 kadarı İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Programı (İLİTAM) ve kalanı lise mezunudur. 105 ilahiyat fakültesinin bulunduğu ve önümüzdeki yıllarda on binlerce mezunun mevcut olacağı bir durumda personel alımlarımızda tamamen lisans mezunlarını tercih edeceğimizi ifade etmek isterim."

"Nitelikli din görevlileri çok önemlidir"

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, din meselelerinin ilmi esaslara göre incelenmesi ve İslamiyetin daha iyi anlaşılabilmesi için bilgisi kuvvetli, düşünüşü kapsamlı yetkin din adamları yetiştirmek amacıyla Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 1949 yılında kurulduğunu anımsattı.

Dini eğitimler programlarında sorumluluklarının bilincinde olduklarını dile getiren İbiş," Dinimizin doğru algılanması için İslami ilimlerin öğretimini akıl ve bilim ışığında yapabilecek ilahiyat ve İslami bilimler fakülteleri ve onların yetiştirdiği nitelikli din görevlileri çok önemlidir." dedi.

AÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal da "İstanbul Daru'l-Fünun İlahiyat Fakültesinin 1933 yılında kapanmasının ardından ülkede 16 yıl süren dini eğitimdeki fetret döneminin 1949 yılında kurulan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile son bulduğunu" ifade etti.

Türkiye'nin üniversite düzeyindeki 70 yıllık dini eğitim tecrübesini dünyadaki İslam ülkelerinin yakından takip ettiğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:

"Bugün ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde bir yandan geleneksel İslami ilimlerin öğretimini bilimsel standartlara uygun olarak yürütürken, diğer yandan da bunların felsefi, sosyolojik ve psikolojik açılardan en iyi şekilde anlaşılması, yorumlanması ve uygulanmasını sağlayacak donanımı da öğrencilerine kazandırma gayreti içerisindeyiz."

Kaynak: AA