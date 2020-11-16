AÜ Hastanesi'nde 2 başkanın tedavisi sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AÜ Hastanesi'nde 2 başkanın tedavisi sürüyor

16.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:38
AÜ Hastanesi'nde 2 başkanın tedavisi sürüyor

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne dün getirilen ve koronavirüs tedavisine alınan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne dün getirilen ve koronavirüs tedavisine alınan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AÜ Hastanesi doktorları, 2 belediye başkanının tedavisine yoğun ilgi gösteriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta normal odaya alındı. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

ERCENGİZ'İN GENEL SAĞLIK DURUMU İYİBurdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise geçen hafta koronavirüse yakalandığını ve evde tedavi gördüğünü duyurdu. Başkan Ercengiz, dün Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) düşmesi, bazı kan değerlerindeki dengesizlik nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Covid-19 tedavisi gören Başkan Ercengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları ise başkanlar Böcek ve Ercengiz'in tedavisine yoğun ilgi gösteriyor.


AÜ Hastanesi'nde 2 başkanın tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

İlgili Haberler

Elif Perinçek ile annesi ve ikiz ablalarının tedavisi sürüyor
Elif Perinçek ile annesi ve ikiz ablalarının tedavisi sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
(TEKRAR) İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Açılış Töreni - TBMM Başkanı Şentop (2)
(TEKRAR) İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Açılış Töreni - TBMM Başkanı Şentop (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu Sebastian Vettel
Daha Fazla Rusya Yangın Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AÜ Hastanesi'nde 2 başkanın tedavisi sürüyor - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 10:38:19. #1.14#
title