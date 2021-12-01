AÜ Halk Bilim Araştırmalar Merkezi'nden "Bizim Yunus" müzikal dans gösterisi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Halk Bilim Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan "Bizim Yunus" müzikal dans gösterisi sahnelendi.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesindeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen müzikal dans gösterisinin Genel Koordinatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mehmet Bektaş Tuncer, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Öğretim Görevlisi Muharrem Feratan yaptı.

Etkinliği çok sayıda sanatsever izledi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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