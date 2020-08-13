AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavına 2 bin 500 başvuru
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AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavına 2 bin 500 başvuru

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim görmek için gerekli olan özel yetenek sınavına 2 bin 595 öğrenci başvuruda bulundu.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavına 2 bin 500 başvuru
13.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:36

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim görmek için gerekli olan özel yetenek sınavına 2 bin 595 öğrenci başvuruda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri göz önününde bulundurularak yapılan Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavları, 10 Ağustos'ta başladı.

Toplam 173 öğrenciyi kabul edileceği baskı sanatları, cam, çizgi film ve animasyon, grafik sanatlar, heykel, resim ve seramik bölümlerine girmek isteyen 2 bin 595 aday, 14 Ağustos Cuma günü sona erecek özel yetenek sınavında ter döküyor.

Yurt dışında burs olanağı

"Anadolu Sanata Destek" bursları kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesinin özel yetenek sınavı sonucunda yerleşen öğrencilere özel yetenek sınavındaki başarı sıralamasına göre, çeşitli burs olanakları sağlanacak.

Sınavda bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme birincilikle yerleşen adaylara Venedik Bienali'ne 5 bin lira katılım desteği ile ekim ve haziran ayları süresince yemekhanede 9 ay boyunca 3 öğün yemek hizmetlerinden yararlanma olanağı sunulacak.

Aynı sınavda bölüm bazında ikinci ve üçüncü yüksek puanı alarak bir bölüme yerleşen adaylar ise 2 bin lira eğitim desteği ile yine ekim ve haziran ayları süresince yemekhanede 9 ay boyunca 3 öğün yemek hizmetlerinden yararlanma olanağına sağlanacak.

Kaynak: AA

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