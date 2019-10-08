AÜ Diş Hekimliği Fakültesi, antibiyotik kullanımına dikkat çekti

08.10.2019 11:03

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 'Diş Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı' konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde, günümüz diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı ile ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenler güncel literatüre göre anlatıldı.



Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Dekan Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda serbest diş hekimi katıldı.



Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Altay tarafından iki oturum şeklinde yapılan sunumda, günümüz diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı ile ilgili yapılması ve yapılmaması gerekenler güncel literatüre göre anlatıldı.



Dekan Prof. Dr. Alper Kuştarcı, antibiyotik tedavisinin son derece dikkatli uygulanması gerektiğini, mikroorganizmalar tarafından gelişen direncin tedavi süreçlerini aksattığını belirterek, aktardığı bilgiler için Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Altay'a teşekkür etti.



Prof. Dr. Alper Kuştarc,ı hem öğretim elemanlarına hem de diş hekimlerine oldukça faydalı olan bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA