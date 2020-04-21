AÜ'den Kovid-19 taramasına destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AÜ'den Kovid-19 taramasına destek - Haberler
Anadolu Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Güncel

AÜ'den Kovid-19 taramasına destek

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkede yürütülen mücadeleye destek olmak için Bitki İlaç ve Bitkisel Araştırmalar Uygulama Merkezi'nin (AUBİBAM) ileri teknoloji ürünü olan PCR (Polymerase Chain Reacting) cihazını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla...

21.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:00
AÜ'den Kovid-19 taramasına destek

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkede yürütülen mücadeleye destek olmak için Bitki İlaç ve Bitkisel Araştırmalar Uygulama Merkezi'nin (AUBİBAM) ileri teknoloji ürünü olan PCR (Polymerase Chain Reacting) cihazını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Şehir Hastanesi'nin hizmetine sunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, cihaz teslimi törenine Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, AUBİBAM Müdürü Prof. Dr. Temel Özek, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ali Uncu ve Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Erol Yılmaz'ın hazır bulunduğu kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplum sağlığının korunması için Kovid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin tüm kurumlarının eşgüdüm içerisinde hareket ederek salgına karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü bu kapsamda üniversitenin de ilk günden itibaren hem Eskişehir hem de Türkiye için pek çok çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Üniversitenin öncelikle salgın hastalıklara karşı hazırlık ve faaliyet planını hayata geçirerek gerekli önlemleri aldığını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Eşzamanlı olarak şehrimizde ilgili kurumlarca yürütülen salgınla mücadele çalışmalarına aktif destek sundu. Bu dönemde eğitim, öğretim faaliyetlerinin aksamaması için Yüksek Öğretim Kurulu'nca hayata geçirilen ve toplumun hizmetine sunulan YÖK Dersleri Platformu'na da binlerce akademik içerik sağlayarak destek oldu. Yine ilk günden itibaren toplumun Kovid-19 salgınına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalarını ara vermeden devam ettirdi. Bugün de devletimizin yürüttüğü mücadeleye katkı sağlamak ve Eskişehir ve bölge insanın sağlığı için Kovid-19 testlerinin hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan PCR cihazını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Şehir Hastanesi'nin hizmetine sunuyoruz."

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, cihazın ileri teknoloji ürünü gelişmiş bir cihaz olduğunu belirterek,"PCR Cihazı bir biyokimyasal reaksiyonu çok kısa sürede gerçekleştiriyor. Sadece COVID-19 teşhisinde değil, araştırmalarda, hastalıkların teşhisinde ve paleontoloji çalışmalarında kullanılıyor."

Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (AUBİBAM) Müdürü Prof. Dr. Temel Özek ise cihazın kandaki tespitlerin yapılmasında kullanılacak güvenilirliği yüksek bir cihaz olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti Haberler
Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
Prof. Dr. Hasan Sevgili: Türkiye'de daha önce görmediğimiz böcek türleri göreceğiz, başımıza iş açacak
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Kapkaççı, kendisini yakalayan vatandaşlara yalvardı: Bir daha yapmayacağım
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Maske ile virüs kılığına giren tiyatro oyuncusu, vatandaşa sordu: Benden korunmak için ne yapıyorsun?
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Yıldız Tilbe Mustafa Keser
Spor Ali Koç Fatih Terim Shane Larkin Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: AÜ'den Kovid-19 taramasına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 15:57:08. #1.15#
title