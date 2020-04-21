AÜ'den Kovid-19 taramasına destek Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkede yürütülen mücadeleye destek olmak için Bitki İlaç ve Bitkisel Araştırmalar Uygulama Merkezi'nin (AUBİBAM) ileri teknoloji ürünü olan PCR (Polymerase Chain Reacting) cihazını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla...

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkede yürütülen mücadeleye destek olmak için Bitki İlaç ve Bitkisel Araştırmalar Uygulama Merkezi'nin (AUBİBAM) ileri teknoloji ürünü olan PCR (Polymerase Chain Reacting) cihazını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Şehir Hastanesi'nin hizmetine sunduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, cihaz teslimi törenine Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, AUBİBAM Müdürü Prof. Dr. Temel Özek, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Ali Uncu ve Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Erol Yılmaz'ın hazır bulunduğu kaydedildi.

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplum sağlığının korunması için Kovid-19 salgının başladığı ilk günden itibaren Türkiye'nin tüm kurumlarının eşgüdüm içerisinde hareket ederek salgına karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü bu kapsamda üniversitenin de ilk günden itibaren hem Eskişehir hem de Türkiye için pek çok çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

Üniversitenin öncelikle salgın hastalıklara karşı hazırlık ve faaliyet planını hayata geçirerek gerekli önlemleri aldığını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Eşzamanlı olarak şehrimizde ilgili kurumlarca yürütülen salgınla mücadele çalışmalarına aktif destek sundu. Bu dönemde eğitim, öğretim faaliyetlerinin aksamaması için Yüksek Öğretim Kurulu'nca hayata geçirilen ve toplumun hizmetine sunulan YÖK Dersleri Platformu'na da binlerce akademik içerik sağlayarak destek oldu. Yine ilk günden itibaren toplumun Kovid-19 salgınına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalarını ara vermeden devam ettirdi. Bugün de devletimizin yürüttüğü mücadeleye katkı sağlamak ve Eskişehir ve bölge insanın sağlığı için Kovid-19 testlerinin hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan PCR cihazını İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Şehir Hastanesi'nin hizmetine sunuyoruz."

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk, cihazın ileri teknoloji ürünü gelişmiş bir cihaz olduğunu belirterek,"PCR Cihazı bir biyokimyasal reaksiyonu çok kısa sürede gerçekleştiriyor. Sadece COVID-19 teşhisinde değil, araştırmalarda, hastalıkların teşhisinde ve paleontoloji çalışmalarında kullanılıyor."

Anadolu Üniversitesi Bitki İlaç ve Bilimsel Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (AUBİBAM) Müdürü Prof. Dr. Temel Özek ise cihazın kandaki tespitlerin yapılmasında kullanılacak güvenilirliği yüksek bir cihaz olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA