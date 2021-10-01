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AÜ'de 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AÜ'de 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Dünya Yaşlılar Günü'nde düzenlediği etkinlik, farklı kuşakları bir araya getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Dünya Yaşlılar Günü'nde düzenlediği etkinlik, farklı kuşakları bir araya getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin organize ettiği 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği kampüste bulunan Geroşifa bahçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'de örnek bir proje olarak ses getiren 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgisinin olduğu etkinlikte özellikle ileri yaş kuşağa yönelik hafıza tazelendirme oyunları, yarışmalar, boyama etkinliği, sera ve bahçe çalışmaları bilgilendirmeleri yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, bu özel günde pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra 60+ Tazelenme Üniversitesi ve Gerontoloji öğrencilerinin pandemi kuralları çerçevesinde Geroşifa bahçesinde bir araya geldiğini belirtti.

"Tazelenme üniversitesi öğrencileri yeniden bir arada"

Kuşaklar arası diyaloğun ülkenin her yerinde yayılmasını hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Tufan "Yaşlılar Günü 1990 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilip dünyanın bütün coğrafyalarında kutlanan gündür. Genç ve yaşlı kuşağı bir araya getirip sosyal hareketlilik, dayanışma ve paylaşımın yeniden canlanmasını hedeflediğimiz programda bu ruhu tazelemek amacımız" dedi. Sosyal Sorumluluk projesi olarak Akdeniz Üniversitesi'nde 2006 yılında hayata geçirilen Tazelenme Üniversitesi'nde pandemi nedeniyle geçen dönemde yaşlıların hayat kalitesini artırmak adına uzaktan derslere ağırlık verdiklerini ve olumlu dönüşler aldıklarını hatırlattı.

"Yaşlanma çok kıymetli bir şans"

Yaşlılara saygının, hürmetin kültürümüzün bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tufan, onların yaşam tecrübesinin arkadan gelen nesle aktarımının önemini vurgulayarak yaşlanmanın herkesin eline geçmeyecek çok kıymetli bir şans olduğunu belirterek tüm yaşlıların günlerini kutladı. - ANTALYA

AÜ'de 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği

AÜ'de 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği

AÜ'de 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği

AÜ'de 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği

AÜ'de 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği

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Haber: AÜ'de 'Kuşaklar Bir Arada' etkinliği - Haberler
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