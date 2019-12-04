AÜ'de Dünya Engelliler Günü etkinliği
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AÜ'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi ve Engelsiz Akdeniz Öğrenci topluluğu işbirliğiyle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

04.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:02
AÜ'de Dünya Engelliler Günü etkinliği

Engelli Öğrenci Birimi ve Engelsiz Akdeniz Öğrenci topluluğu işbirliğiyle, 3 Aralık kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.


Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, bütün vatandaşların potansiyelli bir engelli adayı olduğunu belirtti. Ögke, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü engelli kardeşlerimizle empati kurarak onların sorunlarına nasıl çözümler üretebileceğimizi düşünmemize yardımcı olacak bir fırsat olarak görüyorum. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü olarak imkanlar ölçüsünde engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Her fakültede müstakil olarak kurulan Engelli Öğrenci Birimizin yaptığı çalışmalarla bu konuda daha hızlı yol alıyoruz. Çalışmalarımızı özverili bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Türkiye'de 3 milyona yakın engelli öğrenci olduğunu dile getiren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat ise "Engelli öğrencilerimizin hak ettikleri hayat ve eğitim şartlarını yakalamaları açısından engelliler konusundaki toplumsal farkındalığın önemini vurgulamak istiyorum. Eğitim Fakültesi öğrencileri olarak sizler bu farkındalığı topluma kazandırma sorumluluğunu üzerinizde hissetmelisiniz. Bu farkındalığı topluma en iyi anlatabilecek kişiler şüphesiz yarının öğretmenleri olacak sizlersiniz" şeklinde konuştu.


Etkinlik Taylan Hartavi'nin Viyola Dinletisi'nin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atbaşı'nın 'Olumlu Davranış Desteği Uygulamaları' konulu semineri ile devam etti. Etkinlikte ayrıca 'Anne Eli Değmiş Gibi Ev Yapımı Yiyecekler Kermesi' ve Antalya Otistik Bireyler Kulübü Derneği'nin hazırlamış olduğu 'El Sanatları Sergisi' gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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