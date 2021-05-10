AÜ'de Covid-19 sürecinde hemşirelik konuşulacak
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AÜ'de Covid-19 sürecinde hemşirelik konuşulacak

AÜ'de Covid-19 sürecinde hemşirelik konuşulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından Antalya ili 2021 yılı Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses" adlı Sempozyum düzenleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından Antalya ili 2021 yılı Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında "Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses" adlı Sempozyum düzenleniyor. Sempozyumda hemşirelerin Covid-19 sürecinde yaşadıkları sorunlar ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlarla baş etme yöntemleri konuşulacak.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi liderliğinde kamu ve özel sağlık kuruluşları ile meslek örgütlerinin iş birliği ile 20 yılı aşkın süredir çeşitli faaliyetlerle kutlanan Antalya ili 2021 yılı Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl "Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses" Sempozyumu düzenleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın açılış konuşmasını yapacağı Sempozyum programında, hemşirelerin Covid-19 sürecinde yaşadıkları sorunlar ve bu süreçte karşılaştıkları sorunlarla baş etme yöntemleri klinisyenler, akademisyenler ve Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı tarafından değerlendirilecek, daha kaliteli ve nitelikli sağlık bakımı sunumunda hemşirelerin gücü ve geleceğe nasıl yön verecekleri ele alınacak.

17 Mayıs Pazartesi saat 13.30'da düzenlenecek "Hemşireler Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses" Sempozyumu Microsoft Teams programı ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi sosyal medya kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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