AÜ'de 32 ayda 160 karaciğer nakli

17.10.2019 10:31

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, AÜ Organ Nakli Merkezi'nde, 32 ayda 160 karaciğer nakli gerçekleştirildiğini söyledi.

Rektör Mustafa Ünal, AÜ Organ Nakli Merkezi'nin, organ naklinin önemini ülkemizde ilk sahiplenen ve bu konudaki eğitim ve araştırma hizmetlerine öncülük ederek bünyesinde gerçekleştirilen multiorgan ve kompozit doku nakilleriyle dünyanın sayılı organ nakli merkezleri arasında olduğunu kaydetti. Rektör Ünal, "Organ nakli ve sonrası hasta bakımı konusunda uzmanlaşmış sağlık çalışanlarıyla uluslararası standartlarda hizmet sunan merkezde, canlı ve kadavradan gerçekleştirilen tüm nakillerde dünyanın en iyi sonuçları alınıyor" dedi.

Kaynak: DHA