AÜ ARDEB Covid-19 özel projelerinde desteklenmeye hak kazan ilk 3 üniversite arasında Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 6 proje ile destek almaya hak kazanan ilk 3 üniversite arasında yer almayı başardı.

Akdeniz Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 6 proje ile destek almaya hak kazanan ilk 3 üniversite arasında yer almayı başardı.

Korona salgınının mevcut, öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan "COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı çağrıya sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. TÜBİTAK tarafından düzenlenen çağrıya 160 farklı kurumdan toplam 682 proje önerisi arasından 102 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

ARDEB Covid-19 Özel Proje Çağrısı değerlendirme sonuçlarına göre 6 proje ile destek almaya hak kazanan Akdeniz Üniversitesi, projesi kabul edilen üniversiteler arasında 3. sırada yer almayı başardı. Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Başar Demir, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Körükcü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Çağatay, Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Muhammet Hamdi Kan, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Onur Karaman'ın projeleri desteklenmeye hak kazanan projeler arasında yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, "Covid-19 pandemi sürecinde araştırmaları ve çalışmalarıyla toplumun bilgilendirilmesinde önemli çalışmalar ortaya koyan ve TÜBİTAK projelerinde desteklenmeye hak kazanan Akdeniz Üniversitesi öğretim üyelerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA