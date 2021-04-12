AÜ Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitelere örnek oluyor
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AÜ Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitelere örnek oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AÜ Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitelere örnek oluyor

Akdeniz Üniversitesi'nde 2013 yılında kurulan Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, mobilya dekorasyon uygulamalarındaki başarısı ile diğer üniversitelere örnek oluyor.

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Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Akdeniz Üniversitesi'nde 2013 yılında kurulan Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, mobilya dekorasyon uygulamalarındaki başarısı ile diğer üniversitelere örnek oluyor. Son olarak Artvin Çoruh Üniversitesi heyeti, merkeze gelerek inceleme yaptı.

Daha önce 8 farklı devlet üniversitesinin inceleme ziyareti düzenlediği merkezin son konuğu Artvin Çoruh Üniversitesi oldu. Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu'ndan Dr. Öğr. Üyesi Taner Taşdemir, Öğr. Gör. Evren Osman Çakıroğlu üniversitemiz Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Uygulama atölyelerini ziyaret eden öğretim üyeleri, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Diler'den merkez ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Dr. Öğr. Üyesi Taner Taşdemir, Öğr. Gör. Evren Osman Çakıroğlu yapılan çalışmaları çok beğendiklerini belirterek aynı merkezi Artvin'de kurabilmek için Akdeniz Üniversitesi örnek aldıklarını ifade etti.

Kamu kurumlarına mobilya üretildi

Doç. Dr. Harun Diler, mesleki yeterlilikler kapsamında verdikleri eğitimin yanısıra uygulamalı eğitimler kapsamında öncelikle üniversitemizin, ardından da Antalya'daki kamu kurumlarının mobilyalarını ürettiklerini anlattı. Doç. Dr. Diler, "Üniversitemizde son olarak Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi G blok gibi birçok birimin mobilyalarını, hem fonksiyonel hem de ekonomik olarak üretebilme şansına sahip olduk. Ayrıca Antalya'da Milli Eğitim kurumları ve Kredi Yurtlar Kurumu başta olmak üzere birçok kuruma da mobilya üretiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

AÜ Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitelere örnek oluyor
AÜ Ahşap Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitelere örnek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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