06.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:11

ATV'ye bağladığı römorkta öğrenci taşıyan sürücüye ceza

Adana'da ATV araca bağladığı römorkta 10 öğrenciyi okula taşıdığı tespit edilen sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı. Araç, 15 gün trafikten men edildi.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde trafik ekiplerinin yol uygulaması sırasında Ayhan U. (57) yönetiminde üzerinde 11 öğrencinin yolculuk yaptığı römork takılan ATV araç durduruldu. Polis, öğrencilerin güçlükle sığdığı ve üst üste oturduğu römork ile bağlı olduğu ATV araca el koydu. Öğrencileri başka bir araçla okula gönderen polis, Ayhan U.'ya aracı amacı dışında kullanmaktan bin 2 lira ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira idari para cezası kesti. ATV araç ise 15 gün trafikten men edildi.

Kaynak: DHA