ATV yayın akışı! 5 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı!
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ATV yayın akışı! 5 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı!

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ATV yayın akışı! 5 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 5 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var?5 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

5 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

08:00Kahvaltı Haberleri

10:00Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00Atv Gün Ortası

14:00Beni BırakmaDram

16:20Esra Erol'da

19:00Atv Ana Haber Bülteni

20:00MaraşlıAksiyon

22:30Mavi Korku 2

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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