ATV yayın akışı! 5 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 5 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var?5 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
5 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI
08:00Kahvaltı Haberleri
10:00Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00Atv Gün Ortası
14:00Beni BırakmaDram
16:20Esra Erol'da
19:00Atv Ana Haber Bülteni
20:00MaraşlıAksiyon
22:30Mavi Korku 2