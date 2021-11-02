ATV yayın akışı! 2 Kasım Salı ATV yayın akışında neler var? EDHO neden yok? Yayın akışında EDHO yerine hangi dizi bulunuyor?
2 Kasım Salı 2021 ATV yayın akışında hangi programlar var merak edildi. EDHO izlemek isteyen seyirciler, 2 Kasım Salı ATV yayın akışında neler var? EDHO neden yok? Yayın akışında EDHO yerine hangi dizi bulunuyor? araştırıyor. Peki bugün ATV'de dizi olacak mı? EDHO yerine hangi film var? EDHO tamamen bitti mi?
Bugün ATV yayın akışında neler var? ATV yayın akışı dizileri hangileri? Yayın akışında yer alan programlar, diziler ve filmler nelerdir? ATV yayın akışında EDHO neden yer almıyor?
2 Kasım Salı günü ATV yayın akışı aşağıdaki gibidir:
- 14:00 - Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 - Esra Erol'da
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 20:00 - Son Sığınak
- 22:40 - Kalp Yarası
- 02:10 - Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Son Sığınak' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.
İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.