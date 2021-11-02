ATV yayın akışı! 2 Kasım Salı ATV yayın akışında neler var? EDHO neden yok? Yayın akışında EDHO yerine hangi dizi bulunuyor?

Bugün ATV yayın akışında neler var? ATV yayın akışı dizileri hangileri? Yayın akışında yer alan programlar, diziler ve filmler nelerdir? ATV yayın akışında EDHO neden yer almıyor?

ATV 2 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

2 Kasım Salı günü ATV yayın akışı aşağıdaki gibidir:

14:00 - Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Son Sığınak

22:40 - Kalp Yarası

02:10 - Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

BUGÜN EDHO VAR MI? 2 KASIM ATV YAYIN AKIŞINDA EDHO YOK MU?

ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Son Sığınak' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.

EDHO NEDEN YOK?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

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