ATV ve UTV tutkunlarının rotası "Gizemli Şehir Afyon"

Afyonkarahisar, 28-30 Mart tarihlerinde "Gizemli Şehir Afyon" gezisi kapsamında Türkiye genelinden ATV ve UTV meraklılarını ağırlayacak.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen gezisinin ikinci etabının ATV ve UTV meraklılarıyla devam edeceği bildirildi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden aileleriyle birlikte gelecek olan ATV-UTV meraklıları, iki gün boyunca Afyonkarahisar'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotayı takip edecek.

İlk gün Zafer Meydanı'ndan hareketle, Kocatepe, İmaret Camii, Mevlevihane, Ulu Camii ve Müzik Müzesi ziyaret edilecek.

ATV-UTV tutkunları, ikinci gün, İhsaniye Döğer Kervansarayı, Memeç Kayalığı ve Emre Gölü, 3 bin yıllık tarihi yerleşim merkezi, oyma kaya mezarları, kilise ve kaya evlerin yer aldığı tarihi Ayazini Ören Yeri ve Avdalas Kalesi'nde gezi tamamlanacak.

"Gizemli Şehir Afyon" ATV-UTV gezisi boyunca, gastronomi şehri Afyonkarahisar mutfağının birbirinden güzel lezzetleri de ekstrem spor tutkunlarının beğenisine sunulacak.

ATV ve UTV meraklılarını kentte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bu tür organizasyonların şehrin tanıtımı adına büyük fırsat olduğunu kaydetti.

4x4 Afyon Gezisi ile birlikte Afyonkarahisar'ı ekstrem spor tutkunlarının daha fazla dikkatini çektiğini belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Şehrin tanıtımı için üzerinde durduğumuz 'Gizemli Şehir Afyon' gezilerinin ikinci etabını ATV ve UTV meraklıları için düzenleyeceğiz. Ülkemizin faklı illerinde doğada bu ekstrem sporla uğraşanları Afyonkarahisar'da bir araya getireceğiz. Hedefimiz, şehrin dünyanın takip ettiği alternatif ve motor sporlarının yapıldığı önemli bir spor merkezi haline getirmek. Afyonkarahisar hem gastronomi hem de barındırdığı tarihi zenginlikleriyle farklı bir destinasyon olma yolunda. Özellikle İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara merkezli tur operatörleri şehri kültür turları programlarına dahil etmeye başladı. Normalleşme süreci boyunca Afyonkarahisar'da birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayacağız. Bu organizasyonuna ayrıca katkı sağlayan Türkiye Motosiklet Federasyonu ve İkbal grubuna da çok teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay