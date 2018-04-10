Atv Takla Attı, Sürücü Yaralandı
ÇORUM 'un Osmancık ilçesinde takla atan ATV'nin sürücüsü H.Ç. (65), ağır yaralandı.
ÇORUM 'un Osmancık ilçesinde takla atan ATV'nin sürücüsü H.Ç. (65), ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kargı-Osmancık karayolunda meydana geldi. Kamil köyünden Baltacı Mehmet Paşa köyü yönüne giden H.Ç. yönetimindeki ATV, dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, H.Ç. ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç., ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
- Çorum