ATV Müge Anlı canlı izle bugün! Müge Anlı 21 Haziran 2021 izle! ATV canlı - 21 Haziran ATV yayın akışı! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı Canlı izle bugün! ATV Müge Anlı canlı izle bugün! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? 21 Haziran Müge Anlı canlı izle!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 21 Haziran 2021 Pazartesi ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 21 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

TÜM VİDEOLARI GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 18 HAZİRAN 2021 CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, Avrasya Tüketicileri Koruma Başkanı Osman Doğan'ın stüdyoda olduğu bilgisini verdi. Osman Doğan, Avrasya Kalite Ödülü dolayısı ile 9. Kez "En İyi Televizyon Programı" ödülünü ve çiçekleri Müge Anlı'ya takdim etti. Ekipler, Nadir Bey'e sorular sorarlarken Nadir Bey'in önceki günlere göre daha sakin ve sessiz olduğu görüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen Nadir Bey ekip aracına bindirilerek götürülürken şüpheli olarak gözaltında olan bir kişi "Bir şey yapmadım ki pişman olayım" diye cevap verdi. Müge Anlı, dün çok üzgün olduğunu anlatıp kız kardeşlerden birinin yurda gittiğini, diğer kardeşin de dün stüdyoya geldiğini söyledi. Müge Anlı, Murat Haltaş'a dün gelip kayıp belirttiği için teşekkür etti ve Saeddin'in bulunduğunu açıkladı. Müge Anlı, Arzu Aygün'ün 17 Aralık 2020 tarihinde kaybolup, 43 gün sonra akrabası ve aynı zamanda sevgilisi Muharrem Coşkun tarafından öldürüldüğünün itiraf edildiğini hatırlattı. Samsun'da görülen ikinci duruşmada Muharrem Coşkun'un müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Müge Anlı, Sude'nin dün annesinin yanına döndüğünü açıkladı ve annesine programa çıkması sebebi ile kızgın olduğunu söyledi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.