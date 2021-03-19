ATV motor ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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ATV motor ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

19.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:58
ATV motor ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ATV motor ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ATV motor ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni köy Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih C. idaresindeki ATV motor ile 41 SA 466 plakalı otomobil Vatan Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Kazada Semih C. ve arkada yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

ATV motor ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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