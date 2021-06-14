ATV ile uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü
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ATV ile uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü

ATV ile uçurumdan yuvarlanan sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, kullandığı ATV ile uçurumdan yuvarlanan Arcan Bulut (54), yaşamını yitirdi.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, kullandığı ATV ile uçurumdan yuvarlanan Arcan Bulut (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kurucaşile'ye bağlı Paşalılar köyünde meydana geldi. Arcan Bulut, kullandığı ATV ile uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin halatlarla yola çıkardığı ağır yaralı Bulut, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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