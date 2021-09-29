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ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar

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ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar

İstanbul Sarıyer'de yabancı uyruklu 2 şahıs, ormanlık alanda gezinti yapmak için kiraladıkları ATV'nin hakimiyetini kaybedince metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Sarıyer'de yabancı uyruklu 2 şahıs, ormanlık alanda gezinti yapmak için kiraladıkları ATV'nin hakimiyetini kaybedince metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sarıyer Bahçeköy'de dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye gezmek için gelen 2 kişi Bahçeköy'de bulunan ormanlık alana gezintiye çıktı. ATV kiralamaya karar veren iki arkadaş 1 saatlik tur aldı. 1 saat boyunca gezen şahıslar turun sonunda kullandıkları ATV'nin hakimiyetini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Daha sonra yoldan geçen vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı merkezi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısları düştükleri yerden sedye yardımıyla çıkartıp ambulanslara koydu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıslar daha sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine götürüldü.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

ATV ile ormanlık alanda gezerken metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandılar

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