ATV ile geçirdiği kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
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ATV ile geçirdiği kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 Temmuz günü otomobil ile ATV'nin karıştığı kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti.

ATV ile geçirdiği kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
11.07.2020 23:16 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:20

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 6 Temmuz günü otomobil ile ATV'nin karıştığı kazada ağır yaralanan şahıs, yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz Pazartesi günü Samsun'dan İstanbul'a gitmekte olan 61 ACJ 816 plakalı Volkswagen marka otomobil ile yine aynı yönde seyreden ATV, Tosya ilçesi Aşağı Kayı köyü kavşağında çarpışmıştı. Kazada savrulan ATV'nin sürücüsü İhsan Balcı (70) ağır yaralanmıştı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İhsan Balcı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Balcı'nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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