ATV ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
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ATV ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

27.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:48
ATV ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

SİVAS'ta hurda toplamak için kullanılan ATV ile bisiklet, çarpıştı.

SİVAS'ta hurda toplamak için kullanılan ATV ile bisiklet, çarpıştı.

Bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Hikmet Boran Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Karaca'nın hurda toplamak için kullandığı ATV, aynı yönde seyir halinde olan bisiklet ile çarpıştı. Kazada kimliği öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan bisiklet sürücüsü tedaviye alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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ATV ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
ATV ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada
ATV ile bisikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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