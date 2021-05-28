ATV hırsızı 2 kişi tutuklandı
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ATV hırsızı 2 kişi tutuklandı

ATV hırsızı 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir Güzelyurt Mahallesinde park halinde bulunan ATV'yi çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir Güzelyurt Mahallesinde park halinde bulunan ATV'yi çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesinde ATV'nin çalınmasıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık olayını A.C.T. ve O.Ç.'nin gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde çaldıkları ATV ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.T. ve O.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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