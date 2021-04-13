ATV Esra Erol dünkü bölüm full izle! 12 Nisan Esra Erol'da neler oldu? ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 12 Nisan 2021 Pazartesi ekranlara geldi. ATV Esra Erol dünkü bölüm full izle! 12 Nisan Esra Erol'da neler oldu? ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 12 Nisan 2021 Pazartesi ekranlara geldi. ATV Esra Erol dünkü bölüm full izle!12 Nisan Esra Erol'da neler oldu?ATV yayın akışı!

12 NİSAN ESRA EROL'DA DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Esra Erol, Sinoplu Fatih Bey'in eşinin kaçırıldığını düşündüğü için başvuru yaptığını aktarırken Fatih Bey'in 14 yıllık evli olduğunu ekledi. Fatih Bey, eşi ile hep örnek çift olarak gösterildiklerini, kimsenin bunu eşine konduramayacağını dile getirip 23 Mart tarihinde eşinin kendisine yemek yaptıklarını, birinden para almak için evden çıktığını, kendisinin 3 çocukla evde tek kaldığını dile getirdi. Eşi gittikten sonra haber gelmediğini söyleyen Fatih Bey, eşinin 13 yaşındaki kızına mesaj attığını, mesajda ben gidiyorum, ben artık yokum söyleminde bulunduğunu aktardı. Kızımın dünyası yıkıldı diyen Fatih Bey, eşini aradığını ama ulaşamadığını, eşinin babası Bilal Bey'in yanına gitmiş olabileceğini düşündüğünü söyledi. İlknur Hanım'ın babası Bilal Bey, kızının bir gün öncesinde kendisine mesaj atıp baba ben dayanamıyorum artık dediğini bir gün sonrasında da kaçtığını aktarıp kızının her derdini kendisine anlattığını ama bu konuyu anlatmadığını dile getirdi.Fatih Bey, kayıp başvurusunda bulunduğunu ama karşı tarafın uzaklaştırma kararı aldırdığını bunun üzerine tehdit konuşması yaptığını itiraf ettikten sonra eşinin telefonunu incelettiklerini, Resul Setdibi isimli işi ile konuşmalarını görmüş olduğunu vurguladı. Resul Bey'i aradığını belirten Fatih Bey, Resul Bey'in kendisine İlknur benim yanımda, artık benim eşim olacak dediğini aktardı ve bu durumu gururuna yediremediğini, 14 sene bir fiske vurmadığını, hep kendilerine gıpta ile baktıklarını iddia etti. Fatih Bey, Resul Bey ile eşinin muhtemelen sosyal medyadan tanıştıklarını aktardı ve eşinin ben kendi isteğimle kalıyorum burada deme ihtimali için, çocukları vermem ama bir orta yol bulunur, ortak karar alınır söyleminde bulundu. Eğer eşim bana Resul beni zorla tutuyor derse yardımcı olurum diyen Fatih Bey, eşi gittikten birkaç gün sonra ailesine mesaj atıp geleceğini söylediğini, hata yaptım pişmanım dediğini ama eşinin dönmediğini aktardı. Bilal Bey, kızının ayağına kadar gittiğini ama kızının kendisi ile görüşmediğini, annesi ile konuştuğunda bile baskı altında olduğundan falan bahsetmediğini, hep geleceğim diye oyaladığını ileri sürdü.

ESRA EROL 12 NİSAN FULL İZLE!

ATV YAYIN AKIŞI

5:15Bir Zamanlar Çukurova

08:00Kahvaltı Haberleri

10:00Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00Atv Gün Ortası

14:00Beni Bırakma

16:20Esra Erol'da

19:00Atv Ana Haber Bülteni

19:20Nihat Hatipoğlu İle İftara...Ulusal

19:50Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:10Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz