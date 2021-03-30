ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 30 Mart ATV yayın akışı!
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ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 30 Mart ATV yayın akışı!

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ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 30 Mart ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 30 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 30 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 30 Mart 2021 Salı ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 30 Mart Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

Esra Erol bugün (30 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ATV ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 Bir Zamanlar Çukurova (89. bölüm)

ESRA EROL'DA BUGÜN

Esra Erol, 65 yaşındaki Mehmet Bey'in kendisinden 40 yaş küçük Ebru Hanım tarafından dolandırıldığı bilgisini verdi. Mehmet Bey, hiç evlilik yapmadığını, 21 sene anne ve babasına baktığını, anne ve babası vefat edince Türk Telekom'da çalıştığını, 2014'te ise Muğla'da otelde temizlik işinde çalıştığını belirterek gözlerinden engelli olduğunu, görme problemi çektiğini sözlerine ekledi. 2016 yılında Ebru Sivrikaya isimli kişinin otelde işe başladığını dile getiren Mehmet Bey, Ebru Hanım ile arkadaşlığa başladıklarını vurguladı. Mehmet Bey, 2016 yılında Ebru Hanım'ın kendisinden para istediğini, ailesi ile problemli olduklarını, bunun üzerine 30.000 TL verdiğini, geri ödemediğini söyledi. Ebru Hanım'a 535.000 TL para verdiğini açıklayan Mehmet Bey, Ebru Hanım'a ilk defa para verdiğinde Ebru Hanım'a acıdığını, bu sebeple 5.000 dolar verdiğini, annem ile kötü yola düşmeyelim dediğini aktardı. Mehmet Bey, iş yerindeki herkesin kendisinde para olduğunu bildiğini sözlerine eklerken, Ebru Hanım'a paraları parça parça verdiğini belirtti. Ebru Hanım'ın kendisinden her seferinde, ailemden ayrıyım, annem ile kötü yola düşeceğiz diyerek para istediğini iddia eden Mehmet Bey, Ebru Hanım'ın arsalarını satacağını, geri ödeme yapacağını söyleyip yapmadığını ileri sürdü. Mehmet Bey, Ebru Hanım'a paraları, başkalarından para toplayarak verdiğini, köylülerden para istediğini, köylülere de yalan söyleyip paraları topladığını, Ebru Hanım'ı çocuğu gibi sevdiğini söyledi. Ebru Hanım'dan zaman geçtikçe paraları istediğini belirten Mehmet Bey, Ebru Hanım'ın kendisine ben bu parayı sana ödeyemem, evlenelim, borcu sil dediğini iddia etti. Mehmet Bey, Ebru Hanım'ın 25 yaşında olduğunu, bunu kabul edemeyeceğini, Ebru Hanım'a karşı çıktığını, hakaret bile etmiş olabileceğini, parasını istediğini dile getirdi ve Ebru Hanım'a parayı ödemesi için çok mesaj attığını söyledi. Ebru Hanım ile telefonda konuşurken bir kadının ağladığını, Ebru Hanım'ın kendisine ağlayan kişinin annesi olduğunu, zor durumda olduklarını söylediğin aktaran Mehmet Bey, parayı almak için Ebru Hanım'ın evine gittiğini, evinde ailesi ile birlikte kaldığını gördüğünü ileri sürdü. Aynı zamanda mesajlarda kendisi ile bazen Emre isimli kişinin konuştuğunu sözlerine ekledi.

ATV ESRA EROL'DA CANLI İZLE!

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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