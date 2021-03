ATV Esra Erol'da Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 25 Mart ATV yayın akışı!

Esra Erol bugün (25 Mart 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ATV ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

ESRA EROL'DA BUGÜN NE OLACAK?

Esra Erol'da bugün; Ercan tek ailenin evlenmek ve mutlu bir yuva olmasını istediğini 3 kez kandırıldığını hep mağdur olduğunu söyledi. Çaresizlikten aracılara güvendiğini anne ve babasının hayatta olduğunu 30 yaşında Afyon'da yaşadığını mermercilik yaptığını söyledi. Yasemin Çöygün ile Hamit Horoz sayesinde tanıştığını 3 aracı olduğunu hepsine beşer bin TL verdiğini söyledi. Esra Erol Yasemin'in 5 çocuğu olduğu söyledi. Hicaz Şam yayına bağlandı. Yarın mahkemesi olduğunu mahkeme kararı ile evini geri iade edeceğini başının gözünün sadakası olsun dedi. Hicaz Hanım söyleyeceklerinin bittiğini iyi yayınlar dilediğini fikrinin değişmeyeceğini söyledi. Mukadder Hanım kızının işitme engelli olduğunu ve çok saf kalpli olduğunu bir ay önce ben ayrı eve çıkacağım diye evden ayrıldığını bir arkadaşı ile ev tuttuğunu kendisini dinlemediğini ev arkadaşının adının Sema Türker olduğunu arada görüntülü arama yaptıklarını anlattı. Mukadder Hanım Semanur'un nişanlı olduğunu Batuhan Atmaca isimli nişanlısının da eve gelip gittiğini söyledi. Esra Erol Rümeysa'nın bulunduğunu açıkladı. Rümeysa'nın can güvenliğinin olmadığını söylediği aktardı. Hasan Bey şu andan itibaren Ayşe Hanım'ın kızı kızımdır dediğini onlar için elinden her geleni yapacağını eniştesi Ömer'in yalan söylediğini eski eşi Meryem'in ortada olmamasını başından beri her şeyi bildiğini düşündüğünü

hatta teyzesinin de bildiğinden kaynaklandığını söyledi. Hasan Bey bazı konulara girmeyeceğini anne Meryem'in kendisini aradıktan sonra her şeyi yaptığını ama eski eşi Meryem'in kendisine doğruları da anlatmadığını eski eşinin amacının ne olduğunu anlamadığını ama ortak oğlunu kötü yollarda harcadığını iddia etti. Sait Bey kızına onu nasıl beklediklerini sokaklarda aradıklarını kaçtığı gece eve döner diye kapıyı açık bıraktıklarını söyledi. Sait Bey kızının okul yöneticilerine ve emniyet mensuplarına teşekkür ederek devleti arkasında hissettiğini belirtti. Kızını hiçbir zaman dövmediğini baskıcı bir baba olmadığını sözlerine ekleyen Sait Bey konu ile ilgili bir tane şahit çıkarsa her şeye razı olduğunu dile getirdi.