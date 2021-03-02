ATV Esra Erol canlı izle! Esra Erol dünkü bölümü full izle! Esra Erol Özlem! Esra Erol Okan!
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ATV Esra Erol canlı izle! Esra Erol dünkü bölümü full izle! Esra Erol Özlem! Esra Erol Okan!

02.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:35
ATV Esra Erol canlı izle! Esra Erol dünkü bölümü full izle! Esra Erol Özlem! Esra Erol Okan!

Hafta içi yayınlanan Esra Erol saat kaçta? ATV Esra Erol canlı izle! Esra Erol dünkü bölümü full izle! Esra Erol Özlem! Esra Erol Okan! Okan Özlem olayı nedir?

ATV Esra Erol canlı izle! Esra Erol dünkü bölümü full izle! Esra Erol Özlem! Esra Erol Okan! Detaylar haberimizde.

ESRA EROL OKAN ÖZLEM OLAYI NEDİR?

Evli ve bir çocuk annesi kadın, eşinin 20 yaş büyük olan evli kuzeni ile kaçtı. Bir çocuğunun annesi olan eşini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Okan isimli genç, yasak aşk yaşayan eşinin sözlerini duyunca canlı yayında stüdyoyu birbirine kattı. Son dönemlerde ilginç hikayelere sahne olan Esra Erol'un programında yine ortalık karıştı. Okan Gölbaşı isimli kişi, 6 yıldır evli olduğu Özlem Gölbaşı'nın kuzeniyle kaçması üzerine Esra Erol'un programına başvurdu. Esra Erol da ekibiyle birlikte ciddi bir gayret ortaya koyarak kuzeniyle kaçan kadını kısa sürede buldu.5 yaşında bir de çocukları olan çiftin canlı yayında karşılaşması ise olaylı oldu. Kendisini terk edip kuzenine kaçan karısını açıklamalarına dayanamayan koca, bir anda öfke patlaması yaşadı ve karısına saldırdı. Olan biten karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Esra Erol da apar topar reklama gitmek zorunda kaldı.

ESRA EROL SAAT KAÇTA?

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında başlıyor. 2Mart Salı Esra Erol canlı izle!

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