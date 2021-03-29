ATV Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 29 Mart ATV yayın akışı!
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ATV Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 29 Mart ATV yayın akışı!

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ATV Esra Erol Canlı izle! ATV Esra Erol izle! 29 Mart ATV yayın akışı!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 29 Mart 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 29 Mart Pazartesi ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 26 Mart 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki, Esra Erol ATV Canlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Tüm gelişmeler için 26 Mart Perşembe ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

ESRA EROL CANLI İZLE- TIKLA

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Mart Pazartesi 2021 ) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 29 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Salih'in Keziban'a son teklifi ne? Mine ve Özkan evlendiler, ortadan kayboldular! En son nerede görüldüler? İki elti kocalarını bıraktı, Muammer Ay'a kaçtı! 40 gün aynı evde yaşadığı Yasemin tarafından dolandırılan Ercan'ın isyanı! Öldürülme korkusuyla saklanan Rümeysa'yı Esra Erol kurtardı! Bugün hesaplaşma vakti! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:56:36. #1.14#
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