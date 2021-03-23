ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı yeni bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? EDHO yeni bölüm ne zaman?
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ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı yeni bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? EDHO yeni bölüm ne zaman?

23.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:19
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı yeni bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölümü ile ATV izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan EDHO oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün? EDHO saat kaçta? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı yeni bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? EDHO yeni bölüm ne zaman?

EDHO yeni bölüm full canlı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı yeni bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman? EDHO yeni bölüm ne zaman?

EDHO NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. Bu akşam (23.03.2021) 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur.

EDHO CANLI İZLE!

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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