ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! ATV canlı Eşkıya son bölüm izle! EDHO canlı izle

İzleyici kitlesi her geçen gün artan ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Youtube tüm bölümleri yayınlanırken yeni bölüm her Salı olduğu gibi bu Salı günü de yeni bölümüm yayınlanacak. ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz canlı izle! ATV canlı Eşkıya son bölüm izle! EDHO canlı izle

EDHO yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV canlı Eşkıya yeni bölüm izle! EDHO canlı izle...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile 2 Şubat Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak.

EDHO 181. BÖLÜM FRAGMANI!



Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar. Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister. Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir. İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler. Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

EDHO 182. BÖLÜM FRAGMANI!

Eşkıya 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu dizinin hayranları tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. Bölüm Tanıtımı henüz yayınlanmadı. EDHO yayınlandığı takdirde haberler.com olarak sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz. EDHO yeni Bölüm 2 Şubat 2021 Salı günü saat 20.00 da ATV ekranlarında sevenleriyle buluşacaktır.