ATV canlı yayın Müge Anlı izle bugün 2021! İle Tatlı Sert bugün canlı izle! 5 Temmuz 2021 Müge Anlı canlı izle

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 5 Temmuz 2021 Pazartesi ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 5 Temmuz 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Temmuz 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını bugün bulunmamakta. Program 2 Temmuz itibari ile sezon finaline girdi.

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28 HAZİRAN 2021 MÜGE ANLI İZLE

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 25 HAZİRAN 2021 CUMA GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, özel ekip kurulduğunu açıkladı ve jandarma suç araştırma timinden 10 JASAT dedektifinin bir araya geldiğini, bu günden itibaren destek verileceğini açıkladı.Osman Bey, cinayetten hemen sonra Uğur Bey'e "Babam Metin Büyükşen'in oğlu ol, karşıda olma" dediğini hatırlatınca Uğur Bey, kendisinin zaten babasının oğlu olduğunu, belki de Büşra Hanım'ın sevgilisinin yapmış olabileceğini belirtti.Uğur Bey, 2 yıl içerisinde kendisini değişik numaraların arayıp kendilerini suçladığını, kendisinin de onlarla uğraştığını ifade etti. Osman Bey, kız kardeşini sorguladığı için kendi yanından ayrıldığını belirtti.Müge Anlı, o dönem askerlik yapan Emre Atmaca'nın da stüdyoda olduğu bilgisini verdi. Emre Bey, köyün merkezinden Büşra Hanım'ın geldiğini, yani camdan çıktım duvardan atladım ayağımı orada kırdım dediğini ama Büşra Hanım'ın gelmesi gereken yolun en kısa yol olduğuna dikkat çekti.Eve ilk gelen jandarma er canlı yayında...Emre Bey, Büşra Hanım'ın arabadan inmediğini, arabada koltuk ile torpido arasına eğilip orada kaldığını ileri sürdü. "Babam öldü ama annem yaşıyor olabilir" dediğini aktardı.Uğur Bey, kendisi koşarken Büşra Hanım'ın "Tek başına gitme abi, seni de vururlar" dediğini anlattı fakat Büşra Hanım, öyle bir şey söylemediğini iddia etti. Uğur Bey, kardeşinin artık kendisini toplamasını istedi ve kardeşi yüzünden kendisinin de sürüklendiğini söyledi. Rütbeli askerlerle, teyzeleri ile beraber kavga ettiğinden bahseden Uğur Bey, kendisinin de anne babası olduğunu, kardeşinin kendisine gelmesini istedi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.