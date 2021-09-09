ATV canlı yayın Müge Anlı izle 2021 bugün! Müge Anlı canlı!

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ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını büyük ilgi topluyor. 9 Eylül 2021 Perşembe canlı yayınından son dakika haberleri! Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Müge Anlı canlı izle!

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 2021 BUGÜN

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Eylül 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayını bugün bulunmamakta. Program 2 Temmuz itibari ile sezon finaline girmişti.

Müge Anlı'da bugün, Büyükşen cinayetinde tutuklanan Afgan çoban hakkında detaylara yer verilmekte. Çobanın o dönem birlikte çalıştığı aile canlı yayında!

Melike Oyunlu'nun annesi bulundu.

Hatay'da işlenen Şen kardeşler cinayetine dair detaylar ve Palu davasındaki son gelişmeler aktarıldı...

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.