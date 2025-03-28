ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 28 Mart Cuma ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,28 Mart 2025 Cuma ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (28 MART)

28 Mart 2025 Cuma günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:

06:30 – Zembilli

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

28 Mart Cuma ATV yayın akışı

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 – ATV Ana Haber

20:00 – Zembilli (Final Bölümü)

00:20 – Başka Bir Gün

03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: