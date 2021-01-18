ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Son kararları ne oldu? Tüm gelişmeler için 18 Ocak Pazartesi ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 18 Ocak 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ESRA EROL'DA DA BUGÜN NELER OLDU?

18 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan Esra Erol'da programında; Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu, Bahar ve İslam Mücahit canlı yayında yüzleşti! Son kararları ne oldu, bebeğin akıbeti ne olacak? 49 yıllık hasret çeken Cengiz Bey, Esra Erol'da son buluyor! Cengiz Bey ve abisi Zekeriya Bey Esra Erol'da canlı olarak kavuştu! Cengiz Bey'i bir diğer şoke eden büyük sürpriz ne oldu? Selma Hanım'ın tartışma yaratacak büyük iddiası ne olacak? 31 yıl süren bir dram, 31 yıldır babasını arayan ve bulmak isteyen genç bir kadın olan Sevim'in dinmeyen baba hasreti ne olacak? "Esra Erol'da" programında yaşananları ATV canlı yayını ile aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL BUGÜNKÜ PROGRAMI İZLE!