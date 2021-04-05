ATV canlı yayın! 5 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı!
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ATV canlı yayın! 5 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı!

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ATV canlı yayın! 5 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 5 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 5 Nisan kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

ATV YAYIN AKIŞI!

05:15 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Maraşlı

22:30Mavi Korku 2

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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