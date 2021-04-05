ATV canlı yayın! 5 Nisan Pazartesi ATV yayın akışı!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 5 Nisan Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 5 Nisan kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
ATV YAYIN AKIŞI!
05:15 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
22:30Mavi Korku 2