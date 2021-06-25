ATV canlı Müge Anlı İle Tatlı Sert bugün canlı izle! 25 Haziran 2021 Müge Anlı canlı izle - 25 Haziran ATV yayın akışı!

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 25 Haziran 2021 Cuma ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 25 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 25 HAZİRAN 2021 CUMA

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

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24 HAZİRAN 2021 MÜGE ANLI İZLE

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE GÜNÜNDE NELER OLDU?

Büşra Hanım, bir şey uyduramayacağını, hiçbir şey bilmediğini söyleyerek o dönem Uğur abisin kendisine "Ben çok yalnızım, sen de gidersen seni de silerim" demesi üzerine abisinin yanına gittiğini söyledi. İddiaların odağındaki Uğur canlı yayında... Müge Anlı, Uğur Bey'in Osman abimde kendimi gördüm, o yüzden geldim dediğini aktardı. Uğur Bey, kendisinin de çabaladığını ama herkesin kendisini katil olarak gördüğünü, şehir dışına bile çıkmadığını, herkese isyan edip herkese söylemde bulunduğunu ama herkesin kendi yüzüne güldüğünü iddia etti. Müge Anlı, kimsenin tarafını tutmadığını ama bir sürü dosya okuduğunu, swap testi sonucunda barut izi çıkan kişilerin tutuklandığını bunun maddi bir delil olduğunu anlattı. Müge Anlı, her tarafında swap izi çıkan Uğur Bey'in hala dışarıda olmasını anlayamadığını, birilerinin de çıkıp artık kamuoyundan açıklama yapmasını istedi. Binlerce dosya okuyorum nasıl olabilir de böyle olur diye sorguladı. Müge Anlı, o gün ifade veremeyen astsubay Cemil Aksoy'un da konuşmak istediğini belirtti. Cemil Bey'in Büşra Hanım'ı arabaya alan Osman Bey'in karakola geldiğini, sonra olay yerine gittiklerini, içeriye kendisinin girdiğini, Metin Bey Necla Hanım'ın öldüğünü anlayınca savcıyı aradığını, etraftaki emarelerin toplandığını ve Betül, Büşra, Muharrem, Uğur Bey'i swap örneği için hemen karakola götürdüm dediğini aktardı. Müge Anlı, Cemil Bey'in, o dönem kavga çıkmasından korktuğu için hemen gittiklerini, kendisinden önce eve kimsenin girmediğini ve swap örneğinin de kimse eve girmeden hemen götürülüp alındığını, yani kimsenin sonradan eve girip kendisine barut bulaştırma olasılığının olmadığını söylediğini aktardı. Dönemin jandarma erinden cinayetle ilgili çok çarpıcı iddia… Beyefendi, yayını izlediğini, o dönem görev yaptığını, cinayetten sonra Büşra Hanım'ın geldiğini, kendilerinin de olay yerine gittiklerini anlattı. Beyefendi, Büşra Hanım'ın yazılı olmayan fakat sözlü ifadesinde "İçeriye kar maskeli girince Yılmaz abi ne yapıyorsun dedim" dediğinden bahsetti.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.