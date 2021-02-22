ATV canlı izle! ATV bugün canlı izleme linki! Müge Anlı, Esra Erol canlı izleme linki!

22 Şubat 2021 PazartesiATV ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Beni Bırakma dizisi ve Maraşlı gibi dizi ve programlarını canlı olarak izlemek için yazımıza göz atabilirsiniz!

19 Şubat 2021ATV canlı yayın 2021 bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV Gün Ortası, Esra Erol'da, Beni Bırakma dizisi ve Akıncı gibi program ve dizileri canlı olarak ATV kanalından takip etmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz. Ekranlarda canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ve Esra Erol gibi programları bu linkten takip edebilirsiniz!

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ESRA EROL'DA BUGÜN NELER OLDU?

İsmigül Hanım kızını bulmak için Esra Erol'a geldi. İsmigül Hanım, kızı Züleyha Gökçe'yi aradığını ve esasında torunlarını kurtarmak istediğini çünkü kızının torunlarına iyi bakmadığını ve gece vakti çocukları kilitleyip kaçıp gittiğini ve çocuklara küflü ekmek yedirdiğini iddia etti. Çocukların Çarşamba'da olduğunu söyledi ve çocukların bir geleceği olmadığını, bakanlığın olaya el atmasını istedi. Sevda kocası Mehmet ile karşı karşıya! Bitti denen evlilikte son dakika gelişmesi ne oldu? Esra Erol Sevda ve Mehmet'in boşandığını duyurdu. Hülya ve Naci çifti stüdyoda feryat etti. Kızları Yağmur'un, Muhammet Keskin tarafından zorla tutulduğunu dile getirdi. Zekiye Ömer'i affedecek mi? Türkiye'nin konuştuğu skandalda son perde…

MÜGE ANLI CANLI YAYIN BUGÜN NE OLDU?

Eskişehir'deki korkunç cinayet. Katil zanlısı eski ortak tutuklandı. Tokkal çifti ve 4 yaşındaki oğulları 16 Şubat günü yeni taşındıkları evlerinde katledildi. Katil zanlısı eski ortağı çıktı. Katil zanlısını ele veren ise cenazedeki tepkileriydi. Özel ekipler kamera görüntülerini izledi ve katil zanlısı ortağa ulaşıldı. Cinayet işlediği evde bulunan ayakkabılarda incelemeye alındı. Kayıp kadının eski eşi ve oğlu canlı yayında... Üç çocuk annesi Güldane Biçer'e ne oldu? Ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan kadın 10 yıldır ortada yok. Hastane kaydı olmayan kadının kendi isteğiyle gittiğine dair bir ifade vermediği de ortaya çıktı. İddiaların odağındaki eski eşi konuştu. Osman Bey, hanımının biraz pis olduğunu belirtti ve evlerden hep hanımı yüzünden kovulduklarını, Esenyurt'ta onlarca ev değiştirdiğini iddia etti. Okumuşluğu olduğu ve kafası zehir gibiydi dedi. Ve adamlarla konuştuğunu iddia etti. Ailenin komşuları kayıptan habersiz. Komşular Üç çocuk annesi Güldane Biçer'in hiç evden dışarı çıkmadığını, kocasının kadını dövdüğünü ve kayıpla ilgili hiçbir şey duymadıklarını belirtti. Gülümser Bulut davasında karar açıklandı. Kasten öldürmeden müebbet hapis cezası. Teyzesini öldürüp çekyatın içine koymuştu. Yunus Kahraman'a müebbet hapis cezası verildi.