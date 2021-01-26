ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Son kararları ne oldu? Tüm gelişmeler için 26 Ocak Salı ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 26 Ocak 2021 Pazartesi ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ESRA EROL'DA DA BUGÜN NELER OLDU?

18 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan Esra Erol'da programında; Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu, Bahar ve İslam Mücahit canlı yayında yüzleşti! Son kararları ne oldu, bebeğin akıbeti ne olacak? 49 yıllık hasret çeken Cengiz Bey, Esra Erol'da son buluyor! Cengiz Bey ve abisi Zekeriya Bey Esra Erol'da canlı olarak kavuştu! Cengiz Bey'i bir diğer şoke eden büyük sürpriz ne oldu? Selma Hanım'ın tartışma yaratacak büyük iddiası ne olacak? 31 yıl süren bir dram, 31 yıldır babasını arayan ve bulmak isteyen genç bir kadın olan Sevim'in dinmeyen baba hasreti ne olacak? "Esra Erol'da" programında yaşananları ATV canlı yayını ile aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL BUGÜNKÜ PROGRAMI İZLE!

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Ocak 2021 Sal) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kayıp olan Rabia Avaz ile ilgili herkesi şoke edecek son dakika gelişmesi! Bugüne kadar hiç görmediği annesi ve abisi arayan 20 yaşındaki Kadriye ailesine kavuşacak mı? '19 yaşındaki kızım evli ve 3 çocuklu Salih Kaya'ya kuma olarak gitti' diyen bir annenin isyanı! Karısı Minel çocuğuyla birlikte kafa dinlemeye gidiyorum diye evden çıktı sosyal medyadan tanıştığı Erhan Yeşilkaya'ya kaçtı! Yaşar Bey'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle....