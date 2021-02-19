ATV Canlı Esra Erol izle! 19 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ATV Canlı Esra Erol izle! 19 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

19.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:33
ATV Canlı Esra Erol izle! 19 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 19 Şubat Cuma ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 19 Şubat 2021 Cuma ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 19 ŞUBAT 2021

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

00.20 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Can Bartu Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Uefa Terör İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ATV Canlı Esra Erol izle! 19 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 18:33:29. #1.16#
title