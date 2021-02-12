ATV Canlı Esra Erol izle! 12 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!
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ATV Canlı Esra Erol izle! 12 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

12.02.2021 16:40 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:43
ATV Canlı Esra Erol izle! 12 Şubat ATV yayın akışı ile Esra Erol izle!

ATV Canlı Esra Erol izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün neler oldu? Ceylan yeni yuvasına Esra Erol'da kavuştu! Bahar ve İslam canlı yayında yüzleşti! Tüm gelişmeler için 12 Şubat Cuma ATV Canlı Yayın Esra Erol bugünkü programı izle! ATV canlı Esra Erol izle!

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün de 12 Şubat 2021 Cuma ekranlara geldi. Peki Esra Erol'da neler oldu? Esra Erol'un sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor.

ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 12 ŞUBAT 2021 CUMA

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma 550. Bölüm

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı 7. Bölüm

00.20 Maraşlı

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